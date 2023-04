“Il decreto PA non risolve il problema del precariato Deroga mobilità ai neoassunti? Vittoria con l’amaro in bocca La continuità didattica non si ottiene con i vincoli” INTERVISTA a Pacifico Anief

(Di sabato 22 aprile 2023) IlPA è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: dopo oltre 2 settimane il testo ufficiale conferma le misure più attese per quanto riguarda il comparto scuola. L'articolo .

...confermato - spiga Fitto - laeleggibilità di entrambi gli interventi nell'ambito dei Piani Urbani integrati (Pui) delle rispettive città metropolitane. I Pui erano stati approvati con...... invero, che l'Italia segna le distanze peggiori rispetto al resto dei paesi europei, eè un ... Nelil piatto forte è costituito dall'abolizione della cosiddetta "protezione speciale" , una ...Sul fronte lavoro le novità maggiori sono arrivate dalla bozza delLavoro 2023 , attesa in ... Anche questa settimanamanca il superbonus , con l'Agenzia delle Entrate che ha fornito le ...

Decreto PA non ancora in Gazzetta, docenti vincolati in fibrillazione Tecnica della Scuola

Il DL che dovrebbe darà il via libera alla mobilità anche per i docenti vincolati è stato pubblicato poco fa nella Gazzetta Ufficiale.L’articolo 5 del provvedimento contiene un comma, il numero 20, ch ...L’Unione europea mette il veto sui fondi del Pnrr destinati agli stadi di Firenze e Venezia. Così, con la necessità di sbloccare i 19 miliardi di euro della terza rata, il ministro per gli Affari Euro ...