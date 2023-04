Il concerto di Roger Waters in diretta da Praga

(Di sabato 22 aprile 2023) Il prossimo 25 maggio lo spettacolo This Is Not A Drill disbarcherà in oltre millecinquecento sale cinematografiche di tutto il mondo. L'annuncio ufficiale è arrivatomente dal ...

Il prossimo 25 maggio lo spettacolo This Is Not A Drill diWaters sbarcherà in oltre millecinquecento sale cinematografiche di tutto il mondo. L'annuncio ...l'opportunità di vivere un...L'ex sodale diWaters è stato sposato con Ginger Gilmour, all'anagrafe Virginia Hasenbein, ... I due si sono conosciuti nel backstage di undei Pink Floyd ad Ann Arbor, nel Michigan, nel ...Quando a Londra, per la prima volta approcciaiWaters, mi mise a mio agio, tranquillizzandomi. sempre attuale, quando ascolti un brano come "Echos", che tanti ricorderanno aldi ...

Roger Waters, un concerto politico: "Sapevo di poter contare su Bologna" La Repubblica

Un indimenticabile live show offerto anche per sensibilizzare il pubblico, attraverso un appello all’azione per amare e proteggere il nostro prezioso pianeta ...Il ritorno del bassista a Bologna dopo cinque anni: tra il pubblico anche Andrea Scanzi e Federico Poggipollini. La scaletta e le canzoni del live ...