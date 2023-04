IL CANTANTE MASCHERATO | CHI SARÁ L’ULTIMO DI QUESTA EDIZIONE A TOGLIERSI LA MASCHERA?

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 22 aprile 2023) Ultimo appuntamento per “Il”, il talent game show condotto da Milly Carlucci, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda sabato 22 aprile alle 21.30 su Rai 1. LO SPAREGGIO TRA STELLA E SQUALO La finalissima inizierà con lo spareggio tra ladella Stella e quella dello Squalo, che si contenderannoposto tra i finalisti. Entrambe le maschere saranno protagoniste di un duetto con l’ospite della serata: Bobby Solo. LE SFIDE DELLA FINALISSIMA Chi vincerà lo spareggio continuerà la sfida con le altre maschere ancora in gara: Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino. Esibizione dopo esibizione, svelamento dopo svelamento, si arriverà alla proclamazione del vincitore diquartade “Il ...