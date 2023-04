Il Cantante Mascherato 4 | gli indizi sui concorrenti Smascherata Stella Era Simona Ventura

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 22 aprile 2023)) La quarta edizione de Ilsta per giungere a conclusione, con ancora 5mascherati e da scoprire. Facciamo dunque il recap degliforniti, di settimana in settimana, sulle identità misteriose, con i relativi smascheramenti già avvenuti. Il4: ecco glisuiancora in gara Per prima cosa, Milly ha fornito i seguenticomplessivi su tutto il cast: - ha partecipato a 354 film - ha 128 fiction (titoli, non puntate) - ha partecipato a 19 Festival di Sanremo - ha partecipato 276 programmi tv (titoli, non puntate) - ha all’attivo 71 spettacoli teatrali - ha scritto 26 libri - ha inciso 74 ...