Il Cantante Mascherato 4 | chi c’era sotto la maschera di Stella

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 22 aprile 2023) La finale de Il4 sta durando davvero tanto. Considerando che sta quasi per arrivare la mezzanotte eè la secondaad essere stata svelata. Scopriamo chi si nascondeva dietro. Poco prima della mezzanotte è stata svelata ladi. Anche in questo caso non ci sono state grandi sorprese, infatti come intuito già nelle precedenti puntate, il vip dietro il luccicanteera Simona Ventura. La famosa conduttrice ha dichiarato: “Grazie mille a tutti. Mi sono divertita tantissimo. Grazie al pubblico meraviglioso”. Milly Carlucci si è complimentata con: “Li hai divertiti tantissimo. Li hai fatti ballare e cantare”. Sebbene infatti in tantissimi avessero già ...