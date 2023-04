Il Cantante Mascherato 2023 classifica finale | chi ha vinto | eliminati 22 aprile

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 22 aprile 2023) IlIn diretta dall’Auditorium Foro Italico di Roma la seratade Il. Sesta e ultima puntata con la gara dei mascherati giunta all’atto decisivo. Sei personaggi ancora in corsa per la vittoria. Tutto è in mano al giudizio del pubblico e alla perspicacia della giuria di investigatori speciali formata da Flavio Insinna, Christian De Sica, Serena Bortone, Iva Zanicchi e Francesco Facchinetti. Ogni gesto da parte dei concorrenti potrebbe essere decisivo per capire chi si nasconde per davvero dietro le maschere. Non mancheranno ospiti d’onore, come Bobby Solo, e un “per una notte”. Ecco, a seguire, la ...