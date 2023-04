(Di sabato 22 aprile 2023) "Credo che nelitaliano si debba avere più coraggio, spero che adesso si sia rotto l’argine: mi è sembrato ci fosse un muro, la diffidenza a promuovere allenatori giovani”, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... Bruxelles sta ordendo un piano per farci mangiare ininsetti. Una sequenza di fake news ... docente dell'Università di Teramo: " Hanno proteine simili a carne e pesce, piùdel latte, più ......e al nostro. Conquistare l'Europeo, attraverso il bel gioco, sembrava un'utopia; invece, è stato il frutto di una visione condivisa con staff e giocatori '. Morico ha continuato: ' Il...Ilè nel montaggio". Il libro è bellissimo fin dalla copertina, con Maradona e altri del ... i libri che abbiamo letto, le nostre fissazioni, le gioie e i dolori legati al gioco del, le ...

Il calcio segreto di Raffaele Palladino, l’allenatore del futuro Il Foglio

Dietro ai risultati conseguiti da Vujadin c'era una gestione peculiare del rapporto con i giocatori: per eludere i suoi controlli serviva un'impresa ...Sesto posto in campionato, brillante in Europa: modulo e segreti della squadra svizzera avversaria nella semifinale di Conference League ...