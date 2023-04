'Ladi Elon Musk è un fallimento annunciato. Ma un fallimento che servirà a costruire il prossimo passo, quello che sarà un nuovo successo. È questo l'approccio di Elon Musk, che non ha paura di ...Poche ore fa è stato effettuato il primo volo di, la nave spaziale che Elon Musk e SpaceX promettono arriverà prima sulla Luna e poi su ...ha rivelato il motivo di questo "finale con il".Nella foto la prima parte del volo diS24/B7. Credito: SpaceX Il tentativo di lancio è iniziato con le classiche familiari operazioni viste durante i test precedenti, a partire dalla ...

«Il botto di Starship non è un fallimento, Marte si avvicina» ilmattino.it

Five, four, three, two, one. Lasciandosi dietro una nuvola di polvere, sospinta da propulsori che l’hanno portata a viaggiare verso lo spazio a 300 chilometri orari dopo appena 30 secondi dal lancio, ...La nave spaziale di Starship è esplosa durante il suo volo, ma non si tratta di una sorpresa perché SpaceX lo ha fatto per un motivo preciso.