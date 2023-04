...il contributo del Dipartimento per l'Informazione e l'... le tipicità enogastronomiche e le tante declinazioni'offerta ... Ildel turismo pasquale, che ha visto l'Italia come seconda ......il contributo del Dipartimento per l'Informazione e l'...lungo tutto lo Stivale presentando al mondo la "meraviglia"'... Ildel turismo pasquale che ha visto l'Italia come seconda tra ...Ha scritto e/o disegnato avventure per Marvel,! Studios, ... e ancora quattro autori punto di riferimento: Sio, ...

Il boom dell’editoria italiana a Parigi. Ma per gli addetti ai lavori i libri sono troppi Il Foglio