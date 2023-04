I pro e i contro del nuovo accordo tra Cina e Brasile sulla deforestazione globale

(Di sabato 22 aprile 2023) Non solo geopolitica e guerra in Ucraina. La visita di Stato a Pechino è servita a Luiz Inácio Lula da Silva a parlare con Xi Jinping anche di contrasto alla. D’altronde, le relazioni tra«non subiranno alcuna restrizione», secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira. A margine del summit tra i due presidenti nella Grande Sala del Popolo di Piazza Tienanmen, sono stati firmati diversi accordi commerciali e sono stati presi impegni comuni sul fronte del cambiamento climatico e dell’ambiente. Siglata una lunga e comunicazione congiunta sul tema, in cui i due governi hanno affermato che «intendono impegnarsi in modo collaborativo a sostegno dell’eliminazione del disboscamento e dellaillegali a livello, applicando ...

... alla Biblioteca statale di Macerata , tra le proteste degli stessi studenti universitari che hanno manifestato in favore dell'aborto el'ingresso deilife all'interno dell'Università e ...Sigarette elettroniche usa e getta,Le sigarette elettroniche monouso sono diventate super popolari negli ultimi anni grazie alla loro praticità e alla scelta infinita di gusti ...In questo articolo, esploreremo più a fondo il mondo delle sigarette elettroniche monouso, esaminando i loroe fornendo informazioni utili per aiutare i consumatori a fare scelte ...

«75 hard challenge» per ritrovare la forma: pro e contro secondo l'esperto Vanity Fair Italia

Macerata, 21 aprile 2023. «Decine di femministe hanno occupato la Biblioteca Statale di Macerata per impedire lo svolgimento del Convegno “Maternità In-Attesa. Preservare la salute della donna in grav ...Due giorni di convegni dal titolo “Maternità in-attesa, preservare la salute della donna in gravidanza”, con tanto di previsti crediti professionali per gli operatori della salute, dai medici agli inf ...