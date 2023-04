I prezzi continuano a crescere a dismisura | ecco la classifica degli aumenti in Italia

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 22 aprile 2023) Con la guerra tra Russia e Ucraina idi molti beni di prima necessità sono schizzati alle stelle. Oggi di nuovo aumentano:quali Ormai siamo abituati alle fluttuazioni di prezzo, sebbene così non dovrebbe essere. Quando siamo in macchina e guardiamo il costo dei carburanti al litro, ci stupiamo ancora che sia aumentato ma tutto sommato lo accettiamo: viviamo in questa situazione da un anno buono e non sembra essere destinata a risolversi nel breve tempo. Il prezzo di alcuni beni sta crescendo:di quali (ilovetrading.it)Non solo i carburanti, sono aumentati. A salire di prezzo anche i beni di prima necessità come la spesa alimentare nei suoi generi di conforto primari come pasta, farina, zucchero e uova. Per non parlare delle bollette di luce e gas, che hanno visto rincari incredibili e che hanno messo in ginocchio ...