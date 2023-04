I migliori giochi retrò di Nintendo su Switch

Leggi su navigaweb

(Di sabato 22 aprile 2023) Moltidivertenti sono usciti negli anni '80 e '90, da molti considerata l'epoca d'oro dei video. Questierano disponibili principalmente per le consolee Super(chiamate anche Nes e SNES) e solo chi ha passato quell'epoca sa quando potevano essere divertenti! Se siamo spinti da curiosità, amiamo il retrogaming o vogliamo rivivere quegli anni d'oro non dobbiamo per forza recuperare delle vecchie console e provare a collegarle alla TV, considerando anche la differenza di tecnologia delle moderne Smart TV (che sono tendenzialmente incompatibili con i segnali video analogici di console così vecchie). Per provare isu una TV moderna possiamo affidarci alla...