I fan dei Prelemi e degli Oriele possono tirare un sospiro di sollievo

Leggi su biccy

(Di sabato 22 aprile 2023) Queste appena passate sono state giornate difficili per i fan dei. Questo perché entrambi i fandom hanno seriamente creduto che le due coppie fossero in crisi. E non sono state neanche le uniche, ma andiamo per gradi. La prima coppia a scoppiare secondo i fan sarebbero stati i. Nel corsoultimi giorni hanno vissuto lontano (lei era in America al Coachella, lui a giro per lavoro a Milano) e quando Pierpaolo è stato immortalato in un video ballare insieme a una ragazza è successo il patatrac. L’accusa? Ballavano troppo vicini. francagreg inizia a stappare lo champagne pic.twitter.com/gCUK2dkfBv — ??????? (@ruffi4no) April 20, 2023 I fan si sono allarmati e Giulia Salemi ha dovuto correre ai ripari. Prima ha pubblicato una storia con scritto “The only toxic you ...