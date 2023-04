I convocati di Luciano Spalletti per la sfida contro la Juventus

Spalletti non interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match della 30a giornata, ... Ecco uno stralcio della sua conferenza: Allegri : "Fino a domani non ci saranno i. Devo ...Spalletti non interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match della 30a giornata, sì ... Allegri : 'Fino a domani non ci saranno i. Devo capire come sta Bremer. Gli altri stanno ...Spalletti, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei giocatorinel match di stasera contro il MilanSpalletti, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei giocatorinel match di stasera contro il Milan. Portieri: Gollini, Idasiak, ...

Juventus-Napoli, i convocati di Luciano Spalletti: assenti gli ... SPORTFACE.IT

Un centinaio di amministratori, tra sindaci, assessori, consiglieri comunali e di circoscrizione provenienti da tutta l’Isola, hanno scelto all’unanimità ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei giocatori convocati nel match di stasera contro il Milan Luciano ...