I 200 miliardi del PNRR stanno diventando un problema

(Di sabato 22 aprile 2023) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), varato due anni fa dal Governo Draghi per spendere i 191di euro di fondi europei che il Governo Conte II era riuscito a ottenere all’Italia nell’ambito del programma Next Generation EU, è diventato un tormentone per il Governo Meloni. La premier prova a rassicurare sul fatto che si tratta di “un’opportunità” e non di “un“. Ma il ministro Raffaele Fitto è costretto ad annunciare che la Commissione europea, che eroga di volta in volta i finanziamenti, non darà un euro per i nuovi stadi di Firenze e Venezia. Una seduta del Governo Meloni per la cabina di regia sul. Foto Ansa/Chigi Filippo AttiliDoccia fredda su Firenze e Venezia “Gli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a ...

... per un valore aggiunto di oltre 11di euro e più di 187.700 occupati. Per ogni addetto ... che potrà usufruire di uno spazio espositivo rinnovato (posti barca in più) e di un nuovo layout ...... che in un'intervista rilancia l'allarme: "Il sistema Italia non è in grado di mettere a terra tutti i progetti del Piano,in 3 anni, bisogna prendere solo le risorse che siamo in grado ...E' di queste ore, poi, il botta e risposta tra Guido Crosetto e il quotidiano La Stampa, che ha pubblicato ieri un'intervista in cui il ministro affermava: "Non sappiamo come spendere, ...

Pnrr, intervista a Crosetto: "Difficile spendere 200 miliardi in 3 anni" Tag24

La compagine governativa non trova una linea condivisa sui fondi messi a disposizione dall'Europa. Confermate le perplessità sul Mes al quale l’Italia non ha ancora dato il suo ok alla riforma ...GENOVA - Cambiano le maggioranze politiche e i governi, i ministri e gli amministratori locali, ma per la nautica italiana la musica non cambia: il comparto della crescita non-stop, del ...