Hockey su ghiaccio | Mondiali femminili | l’Italia batte la Slovenia 4-2

(Di sabato 22 aprile 2023) Terza vittoria consecutiva per la Nazionale femminile diaidi 1^ Divisione Gruppo B di Suwon, in Corea del Sud. Le azzurre superano per 4-2 la, in un match dominato in lungo e in largo. Domani l’ultima giornata di gioco e per le ragazze di coach Fedrizzi il sogno promozione è ancora vivo: la Corea del Sud è avanti di un punto, alle azzurre servirà una vittoria contro la Polonia (ore 12:15 in Italia), ma dovrà prima sperare in un ko delle padrone di casa, che se la vedranno alle 08:45 italiane contro il fanalino di coda Kazakistan. Di Samantha Gius, Franziska Stocker, Beatrix Larger e Rebecca Roccella le reti. SportFace.