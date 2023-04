Hockey ghiaccio | l’Italia vince anche contro la Slovenia ai Mondiali I Divisione B

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) Arriva la terza vittoria consecutiva della Nazionale italiana disufemminile al Campionato Mondiale 2023 di PrimaB. Le azzurre infatti dopo aver battuto la Gran Bretagna e il Kazakistan si sono impostelaper 4-2, posizionandosi al momento in vetta alla classifica provvisoria. Un ininiziato in modo micidiale per le nostre ragazze, autrici di un uno-due mortifero. Al 6:13 infatti Gius apre i conti, poi dopo pochi secondi Stocker firma il raddoppio al 6:56. Ladopo un inizio traumatico rientra in partita dopo dieci minuti di orologio grazie a Nylaander al 10:27, mac’è è nei 120 secondi conclusivi del periodo inaugurale approfittando di una situazione di power ...