Hoara Borselli | «Io | scippata di giorno e in pieno centro a Roma C’è un problema di sicurezza» – Il video

(Di sabato 22 aprile 2023) Momenti di paura per: l’ex modella, attrice e conduttrice televisiva ha raccontato ai suoi seguaci sui social di essere statain. Lo ha fatto in un, in cui spiega: «Alle 13 camminavo tra la folla in via di Ripetta, all’angolo con via del Corso. Ho sentito un colpo alla spalla, la mia borsa non c’era più». Un episodio che a suo avviso «apre una riflessione che non possiamo ignorare»: sia nella Capitale che a Milano «c’è un seriosi». «Se questi delinquenti possono agire così indisturbati in zone centrali, dove possono essere visti, dove c’è un forte presidio di forze dell’ordine… significa che questi soggetti hanno la certezza di rimanere impuniti, anche se fermati o ...

