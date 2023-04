Hit Parade | Blanco subito in vetta alla classifica tra album e singoli

(Di sabato 22 aprile 2023) Lamusicale dettata dalle vendite secondo Fimi è stravolta da una nuova uscita. Per la prima volta scende dal podio della HitLazza dopo settimane intra gli. I primi tre posti delladeglipiù acquistati si anima di new entry. Tantissime nuove uscite, tra, nel panorama musicale italiano, come internazionale. In attesa di scoprire le hit che animeranno l’estate e che inizino i prossimi tour pensati per la bella stagione. Il podio delladeglie vinili ha però già un protagonista indiscusso che si piazza inin tutte le tre classifiche: ...

Blanco domina le classifiche Fimi/Gfk con il suo nuovo album Innamorato, conquistando il primo posto delle classifiche degli album, dei vinili e dei singoli più venduti con il brano in duetto con Mina ...Kiss e i tanti cambi di nome della carriera Nel 1986 esce il quarto disco, che contiene ... Nel 2015 l'ultimo disco della carriera:n Run , era uscito nel 2015, pubblicato in streaming in ...16 milioni di esemplari venduti, circa un decimo dei quali solo in Italia, testimoniano di un successo che ha visto la piccola berlina francese salire molto in alto nelladei mezzi a ...

Blanco si prende la vetta della hit parade con Innamorato - Ultima Ora Agenzia ANSA

Blanco domina le classifiche Fimi/Gfk con il suo nuovo album Innamorato, conquistando il primo posto delle classifiche degli album, dei vinili e dei singoli più venduti con il brano in duetto con Mina ...Produttore abituato ai tormentoni da hit-parade, per tre sere porta in scena al Mare Culturale Urbano i talenti della sua Canova Rec ...