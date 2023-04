Highlights e gol Virtus Verona-Juventus U23 4-1 | Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 22 aprile 2023) Lacala il poker, battuta per 4-1 laU23 nell’ultima giornata del girone A di/23. A firmare la vittoria, valevole per la sesta posizione in campionato sono quattro marcatori differenti: Fabbro, Danti, Kristoffersen e Daffara. Vana la rete di Cudrig per i bianconeri che abbandonano l’obiettivo playoff restano in 14esima posizione. Di seguito ilcon gli. SportFace.

La giornata si chiude lunedì con Atalanta - Roma alle 20.45 ( TUTTI GLIDI SERIE A ). La cronaca di Sampdoria - Spezia Al Marassi parte forte lo Spezia che va vicino alcon Nzola in ...Al Ferraris in vantaggio i padroni di casa grazie aldi Amione, nel secondo tempo prima il caos ... GLISAMPDORIA (3 - 5 - 2): Ravaglia 6.5; Gunter 6, Murillo 5.5 (27'st Djuricic 5), ...Prima era stato Zanoli per i blucerchiati a sfiorare ilvittoria. Finisce invece 1 - 1 ... Tra poco glidel matchSAMPDORIA - SPEZIA 1 - 1: 23 Amione (SAM), 59 Verde (SPE)CLASSIFICA SERIE ...

Lazio-Torino 0-1, gol e highlights: Ilic frena la corsa biancoceleste, colpo granata Sky Sport

Real Madrid - Celta Vigo 2-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentesima giornata di LaLiga 2022/23.Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid-Celta Vigo 2-0, match valido per la trentunesima giornata della Liga 2022/2023. Al Bernabeu altra vittoria per i blancos sempre più in forma con la ...