Highlights e gol Sampdoria-Spezia 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la trentunesima giornata di. Succede di tutto al Ferraris e dopo il vantaggio dei blucerchiati nel primo tempo con Amione, nella ripresa, dopo aver assistito a un vergognoso lancio di fumogeni con sospensione di sette minuti dell’incontro, pareggia Verde con la zuccata vincente. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

La giornata si chiude lunedì con Atalanta - Roma alle 20.45 ( TUTTI GLIDI SERIE A ). La cronaca di Sampdoria - Spezia Al Marassi parte forte lo Spezia che va vicino alcon Nzola in ...Al Ferraris in vantaggio i padroni di casa grazie aldi Amione, nel secondo tempo prima il caos ... GLISAMPDORIA (3 - 5 - 2): Ravaglia 6.5; Gunter 6, Murillo 5.5 (27'st Djuricic 5), ...Prima era stato Zanoli per i blucerchiati a sfiorare ilvittoria. Finisce invece 1 - 1 ... Tra poco glidel matchSAMPDORIA - SPEZIA 1 - 1: 23 Amione (SAM), 59 Verde (SPE)CLASSIFICA SERIE ...

Lazio-Torino 0-1, gol e highlights: Ilic frena la corsa biancoceleste, colpo granata Sky Sport

Real Madrid - Celta Vigo 2-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentesima giornata di LaLiga 2022/23.Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid-Celta Vigo 2-0, match valido per la trentunesima giornata della Liga 2022/2023. Al Bernabeu altra vittoria per i blancos sempre più in forma con la ...