Highlights e gol Manchester City-Sheffield 3-0 | FA Cup 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 22 aprile 2023) Glie le azioni salienti di3-0, semifinale di FA Cup. Fa tutto Mahrez, che al 43? realizza il gol su rigore. Poi nella ripresa due capolavori per il tris: un’azione solitaria e mancino vincente, poi un tiro di prima intenzione su assist di Grealish. Guardiola fa turn over rispetto alla Champions e si regala il biglietto per la finalissima contro una tra Brighton eUnited. SportFace.

Nella gara della 32ª giornata di Premier League, Brentford e Aston Villa pareggiano per 1 - 1. InToney e Douglas Luiz. Guarda il video con ...Nella gara della 32ª giornata di Premier League, il Leicester supera in rimonta per 2 - 1 i Wolverhampton Wolves. InCunha, Iheanacho e Castagne. ...Nella gara della 32ª giornata di Premier League, il Liverpool batte per 3 - 2 il Nottingham Forest. InDiogo Jota (doppietta), Williams, Gibb - White ...

Verona-Bologna 2-1, gol e highlights: la decide una doppietta di Verdi Sky Sport

Manchester City – Sheffield United highlights e gol: una tripletta di Riyhad Mahrez porta il Pep Guardiola in finale di FA Cup. La partita si sblocca verso i minuti finali del primo tempo: il fallo di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, ora Lazio-Torino: 0-1. Salernitana-Sassuolo 3-0, alle 20.45 Samp-Spezia. LIVE ...