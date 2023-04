Ha combattuto in incognito Il segreto di Prigozhin sul figlio di Peskov

(Di sabato 22 aprile 2023) Retroscena sul fronte in Ucraina. Ildel portavoce del Cremlino, Dmitri, ha servito come artigliere nelle fila dei mercenari della Wagner. Lo sostiene Evgheni, fondatore della famigerata società di contractor russi, sul suo canale Telegram. Secondo, l'estate scorsal'ha contattato per un consiglio poiché suovoleva andare a combattere in Ucraina ed «era inutile dissuaderlo». «L'ho portato con me, cambiando cognome, nome e patronimico. Solo io e il capo del dipartimento del personale lo sapevamo», ha rivelato su Telegram, spiegando che il giovane manovrava un lanciarazzi Uragan.non ha fatto esplicitamente il nome del ragazzo ma sembrava alludere a Nikolai Choles, ildi ...

Hala ndragheta, la camorra, la corruzione. Prima di esser stato messo all'angolo, ...nella rivisitazione - scoperta delle operazioni che lo hanno visto protagonista inassieme ai ...

A Vasnello Dark Side arriva il Capitano Ultimo | Newtuscia Italia NewTuscia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...