Gunther demolice Xavier Woods | sottomettendolo e mantenendo l’Intercontinental Championship

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 22 aprile 2023)demolisce, infliggendogli la prima sconfitta in un match singolo negli ultimi due anni,con una Sleeper Hold edunque il titolo Intercontinentale. Nulla da fare per il membro del New Day, che lotta ma nulla può con lo strapotere dell’austriaco. L’ex Walter continua dunque il suo regno da dominatore assoluto, che ha ampiamente superato i 300 giorni, e si lancia verso nuovi avversari. Sarà sicuramente una mina vagante nel Draft e staremo a vedere se l’Imperium, così come le altre stable, potranno essere divise tra Raw e Smackdown.