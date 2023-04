Guerriglia in carcere a Brescia | poliziotti feriti e migliaia di euro di danni

È il risultato degli ultimi disordini all'interno delNerio Fischione di Brescia, meglio noto come Canton Mombello, che da tempo vive un'escalation senza... all'altezza del km 25, così descritto da Pino Levo Cavaglione nel libro 'nei castelli ... Inizia la carriera giornalistica ma è condannato a tre anni diper aver partecipato ai moti ...... a finire perfino davanti alla corte penale internazionale (cosa che rischia lo stesso al Bechir ancora in). Nessuno si fida realmente degli ex Janjaweed, ragion per cui Hemedti e le sue Rsf ...

Brescia, “guerriglia” nel carcere Canton Mombello La Stampa

Una decina di agenti penitenziari sono stati aggrediti e due sono finiti al Pronto Soccorso. I detenuti hanno provocato migliaia di euro di danni alla struttura tra cancelli forzati, motori elettrici ...Una decina di agenti penitenziari aggrediti, due finiti al Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia, migliaia di euro di danni alla struttura. È il risultato degli ultimi disordini all’interno ...