Guarino | «Perso per 2 disattenzioni! Recuperiamo le forze mentali»

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 aprile 2023)delusa dopo la sconfitta dell’Inter Women contro il Milan nel Derby di Milano. Le nerazzurre hanno raccolto la quarta sconfitta consecutiva nella Poule Scudetto DELUSIONE ? L’Inter Women hamalamente il Derby di campionato contro il Milan (vedi articolo). Ne parla coach Ritaai microfoni ufficiali del club: «Sicuramente nel primo tempo non abbiamo approcciato bene la gara e non abbiamo espresso il nostro massimo livello: questo ci ha penalizzato perché ha favorito il Milan. Nel secondo tempo abbiamo reagito, siamo rientrati in gara e abbiamo trovato il gol e creato tante occasioni. Nel nostro migliore momento però siamo andati sotto per due disattenzioni, una dietro l’altra che analizzeremo in questa settimana. Abbiamo fatto degli errori e dobbiamo ridurli al minimo per non dare vantaggi psicologici agli altri. Mi ...