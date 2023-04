GTWC Europe | Pre-Qualifying Monza | Audi in vetta | difficile pomeriggio per Valentino Rossi

(Di sabato 22 aprile 2023)conclude inla seconda sessione di prove libere del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup a. Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing #99), regolarmente iscritti alla classe Silver, sno con soli 64 millesimi di margine su Patric Niederhauser /Christopher Mies /Simon Gachet (Saintéloc Junior Team #25/). Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon (Akkodis ASP #88/Mercedes) e Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller (AMG Team Al Manar Racing by GetSpeed #777) confermano l’ottimo passo del costruttore teutonico, marchio che deve difendere il titolo della passata stagione.complicato, invece, per. Il ‘Dottore’ è infatti finito ...

...del Cavallino Rampante per disputare il primo appuntamento stagionale del GT World Challenge... nel 2022 aveva infatti vinto la 24 Ore di Spa - l'appuntamento centrale del- nella categoria ...Nielsen, dopo aver vinto il Ferrari Challenge Trofeo Pirellinel 2018, ha inanellato 51 vittorie tra vetture GT e prototipi mettendo in bacheca 7 titoli. L'ultimo in ordine temporale è il ...GT World Challenge- 3 Ore di Monza, gli orari tv Venerdì 21 aprile 17:00 - 18:00: Bronze Test Sabato 22 aprile 9:00 - 10:30: prove libere 13:40 - 15:10: Pre - Qualifiche Domenica 23 aprile 9:...

GTWC Europe | Le parole dei protagonisti al via del campionato LiveGP.it

Audi conclude in vetta la seconda sessione di prove libere del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup a Monza. Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Rac ...In una sessione martoriata dalle interruzioni, le R8 di Tresor Attempto e Saintéloc chiudono al comando battendo le Mercedes di Akkodis-ASP e AlManar. Valentino si gira e sbatte alla Parabolica, la BM ...