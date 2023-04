(Di sabato 22 aprile 2023) La partita di Eredivisie traè statadopo pochi minuti, appena un quarto d’ora. Il motivo risiede nel lancio dida parte deidi casa, furiosi con la loro squadra che sta andando malissimo nelle ultime settimane, Per questo motivo l’arbitro ha deciso di sospendere l’incontro, seguiranno aggiornamenti sulla possibile ripartenza. SportFace.

...00 OLANDA EREDIVISIE Heerenveen - FC Emmen 18:4520:00 Vitesse - Excelsior 21:00 PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA Sportivo Trinidense - Guairena FC 23:00 PERU LIGA 1 - ...... Twente 51; Sparta Rotterdam 49; Utrecht 42; Heerenveen 38; RKC Waalwijk e NEC35; Fortuna Sittard 32: Go Ahead Eagles 30; Vitesse e Volendam 27; Emmen 25; Excelsior 24;17; ...USA9 3 13 Tadic D. Serbia Ajax 8 15 14 Odgaard J. Danimarca Alkmaar 8 4 15 Danilo Brasile Feyenoord 8 3 16 Verschueren A. Belgio Sparta Rotterdam 8 3 17 Dimata L. Belgio8 2 18 ...

Groningen-Nijmegen interrotta: tifosi lanciano oggetti sul campo SPORTFACE.IT

La partita di Eredivisie tra Groningen e Nijmegen è stata interrotta dopo pochi minuti, appena un quarto d’ora. Il motivo risiede nel lancio di oggetti da parte dei tifosi di casa, furiosi con la loro ...De wedstrijd tussen FC Groningen en NEC Nijmegen is tijdelijk stilgelegd. Scheidsrechter Richard Martens greep in nadat een van zijn assistenten werd bekogeld met een beker drinken. Vroeg in de wedstr ...