Griglia di partenza Superbike | GP Olanda 2023 | risultati e classifica Superpole Bautista davanti a tutti

(Di sabato 22 aprile 2023) Ad Assen si è disputata ladel GP di, terzo appuntamento del Mondialedella, che ha stabilito ladial palo per lo spagnolo Alvaro(Ducati), che precede il britannico Jonathan Rea (Kawasaki) ed il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha)., Alvaroin pole position ad Assena Rea e Razgatlioglu, sesto LocatelliDIGP1 1Alvaro Ducati Panigale V4R 1’33.542 7 +0.023 -0.022 +0.171 1’33.805 292 292 1’33.542 2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’33.569 +0.027 8 -0.062 ...

A differenza dei fine settimana con le sprint, i risultati delle qualifiche definiranno la griglia di partenza del Gran Premio in programma domenica. Le novità più grandi saranno inserite nella ...Auto dalle prestazioni così elevate si daranno battaglia in due gare per ciascun weekend ed ognuna sarà definita da un turno di qualifica dedicato.

Ad Assen si è disputata la Superpole del GP di Olanda, terzo appuntamento del Mondiale 2023 della Superbike, che ha stabilito la griglia di partenza: partenza al palo per lo spagnolo Alvaro Bautista ( ...L'Autodromo Nazionale di Monza ospita il primo appuntamento della Clio Cup Italia 2023 e saranno ben 51 le Clio che ...