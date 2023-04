Grazia a Lukaku? Ecco cosa può succedere e perché la Figc ci sta pensando

Essendogià ammonito, era stato espulso e gli era automaticamente stata inflitta una giornata di squalifica per il ritorno a San Siro, mercoledì prossimo.Inter,e l'eventuale '': sui social fuoco e fiammeL'ipotesi di '' per, relativamente alla squalifica di Coppa Italia, ha fatto presto il giro dei social, con tutta una serie ...8 Dopo il ricorso respinto dalla Corte Sportiva d'Appello, l'attaccante dell'Inter Romelua sorpresa potrebbe comunque essere in campo contro la Juventus nella semifinale di ritorno ...la...

Grazia per Lukaku dopo la squalifica in Juve-Inter La Figc ci sta pensando La Gazzetta dello Sport

Il caso Lukaku, relativamente alla squalifica in Coppa Italia, può arricchirsi di nuovi scenari. Intanto arrivano subito le reazioni social ...Inter Juventus di mercoledì sera deciderà chi sarà la finalista di Coppa Italia: decisione clamorosa su Romelu Lukaku.