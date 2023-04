Gravina grazia Lukaku | squalifica annullata | giocherà Inter-Juve

(Di sabato 22 aprile 2023) Il presidente della Figc cancella la sanzione per l'attaccante belga Il presidente della Figc, Gabriele, concede la ‘’ a Romelue cancella lacomminata all’attaccante dell’, che quindi torna a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì a Milano contro lantus. Il numero 1 della Figc, “ritenuto che il principio della lotta ad ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento sportivo, nella sua dimensionenazionale e nazionale”, concede “in via eccezionale e straordinaria lain relazione alla”.è stato espulso per doppia ammonizione nella gara di andata, terminata 1-1. Il ...

