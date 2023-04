Gravina ‘grazia’ Lukaku | le reazioni social | “Il razzismo non ha vinto” | “Tante falle” TWEET

(Di sabato 22 aprile 2023) Il presidente della Federcalcio Gabrieleha ‘graziato’ “in via eccezionale e straordinaria” l’attaccante dell’Inter Romelu, espulso per seconda ammonizione dopo aver reagito ai cori razzisti di parte della curva juventina nel finale della semifinale di andata di Coppa Italia. Una decisione che crea un precedente e che raccoglie un grande consenso sui. Ma che allo stesso tempo fa storcere il naso a qualche tifoso. C’è chi considera laun “precedente pericoloso”. C’è chi sostiene che la vicenda abbia messo a “nudo ledel calcio italiano”. Ma nel complesso, sui, è un applauso generale ad una decisione dura sulla lotta al, che “per una volta non ha”. ILa gestione della ...

