Gravina ' grazia' Lukaku | buon senso e ora cambiare la norma

Leggi su panorama

(Di sabato 22 aprile 2023) Il presidente della Figc, Gabriele, ha deciso che il clamore seguito al casonon poteva restare senza risposta. Il suo intervento per 're' l'attaccante belga, cancellando la squalifica che gli avrebbe impedito di giocare la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, è un gesto di. Lancia un messaggio chiaro e condivisibile da tutti: non c'è posto per il razzismo negli stadi italiani e non ci deve essere la sensazione che a pagare sia la vittima perché non ha voluto accettare passivamente le provocazioni di un gruppo di imbecilli che ha scambiato la curva di uno stadio per uno sfogatoio senza regole. Questo è accaduto nel concitato finale della partita di Torino e niente altro. Non era ammissibile la ...