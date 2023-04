Grande Fratello | un’amata ex concorrente rivela | “Ecco perché non rifarei il reality”

(Di sabato 22 aprile 2023) Sarà un’indimenticabiledi una delle primissime edizioni della nuova conduttrice di Good Times in onda su R101. L’ex gieffina prenderà il posto di Giulia Salemi, un’altra amatissimadella versione Vip delshow. Stiamo parlando di Melita Toniolo, la diavolita di Lucignolo. Protagonista anche di un sexy calendario. La protagonista della settima edizione del, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi, di recente ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di FanPage.it, dove ha fatto un bilancio sulla sua carriera. Nel corso dell’intervista, Melita Toniolo ha spiegato che non rifarebbe il. La showgirl ha anche ammesso di aver avuto la proposta di partecipare ...

... il Principe Archie e la Principessa Lilibet, mentre Harry sosterrà suo padre nelgiorno a ... e probabilmente neanche questa sarà l'occasione giusta per chiarire con suo. " Le cose sono ...LA VIDEOSCHEDA - quanti e dove sono gli orsi in Italia 'Con nostrasoddisfazione il Tar ha ... Alessandro Cicolini, 39 anni,del sindaco di Rabbi, Lorenzo. L'episodio si era verificato ...Leggi Anche Emanuela Orlandi, ile la 'trattativa tra Vaticano e procura per restituire il ... all'epoca reggente la Basilica, il noto criminale era stato "unbenefattore dei poveri e ...

Grande Fratello Vip, ex gieffino torna all'attacco contro Luca Onestini: "Non ho rispetto per questa persona" ComingSoon.it

L’ex Oasis presenta il nuovo disco: «Council Skies» e smentisce riappacificazioni di sorta e dice di non conoscere la band di Damiano e soci ...La campionessa di sci Federica Brignone: «Il continuo confronto coi maschi È una cavolata. Il clima Soffro per i ghiacciai, il mare è pieno di plastica. Il mio fidanzato Davide sa che lo sport ora è ...