GP Olanda | Gara 1 SBK | Bautista è uno squalo | Rea sconfitto

(Di sabato 22 aprile 2023) Nessun sembra poter fermare l’incidere della Ducati. Neanche i commissari di. Dopo aver preso la penalità nella Superpole che lo aveva scagliato dal primo al quarto posto della griglia, Alvarosi è imposto nella1 del GPdi SBK. Il campione del mondo di Borgo Panigale si è reso protagonista di una grandissimache lo ha portato sul gradino più alto del podio dopo diverse, e bellissime, battaglie contro i rivali di questa stagione. L’iberico è riuscito a scalzare dal primo posto Jonathan Rea di Kawasaki che non è stato in grado di tenersi alle spalle il bolide rosso che si è dimostrato, ancora una volta, troppo superiore agli altri. Terzo Toprak Razgatlioglu su Yamaha che, dopo aver convissuto con tante difficoltà nella giornata di ieri, si è preso la posizione di ...

La Ducati di Alvaro Bautista è imprendibile e taglia per prima il traguardo nella1 di Superbike ad Assen, in. Pur essendo partito in quarta posizione a causa della penalità, Bautista non ci ha messo molto a prendere la testa, per poi allungare su Rea e Razgatlioglu , ...... reduce dalla partita contro l'. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà ... 11:43 - Tanti errori da parte di Sebastiano Arman in questa prima parte di. 11:40 - Gli azzurri ...Il ko è stato spiegato dal coach azzurro a fine. 'C'è indubbiamente stanchezza ed ... Risultati, classifiche, programma e orario italiano (+1 in Grecia) Girone 1:15, Usa 13, Ungheria 12, ...

LIVE Superbike, GP Olanda 2023 in DIRETTA: superpole e gara ad Assen, chi fermerà Bautista OA Sport

Bautista prima controlla e poi piazza l’affondo decisivo. Rea secondo davanti a Razgatlioglu. Locatelli piega Bassani per il quinto posto. Petrucci decimo, Rinaldi solo quindicesimo ...ASSEN-E' Alvaro Bautista a prendersi la vittoria in gara-1 ad Assen, nella terza tappa stagionale della Superbike. Sul tracciato olandese, il pilota Ducati parte quarto e dopo pochi giri prende il com ...