Governo sveglia | la vera emergenza è quella alimentare

(Di sabato 22 aprile 2023) Ieri ho fatto questo tweet, ma ahimè senza spunta non circola più. Per questo voglio riprendere il discorso per la Zuppa di Porro che ancora mi ospita. Vorrei richiamare, in modo brevissimo, l’attenzione su ciò che alla maggioranza degli italiani oggi interessa. Il problema che molte famiglie si trovano oggi ad affrontare è quello dell’inflazione in particolare sui generi alimentari. Chi fa la spesa tutti i giorni non può non essersi reso conto dell’aumento dei prezzi di pane, pasta, verdure, carni ecc. Tutti i prezzi dei generi alimentari più diffusi sono aumentati, mentre gli stipendi grazie ai sindacati sono bloccati da anni. In questa situazione poiché i sindacati non fanno il lavoro che dovrebbero fare non resta che un intervento decisionistico dello Stato volto a calmierare i prezzi dei generi alimentari di maggior consumo. Qui la politica monetaria può far ben poco. La ...