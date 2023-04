Governo | Meloni | ' riduzione debito pubblico priorità | servono riforme'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Ladelrimane una. L'unica via per rendere sostenibile unelevato come il nostro è la crescita economica, le politiche di austerità degli anni passati si sono rivelate inefficaci e il cambio di linea della Commissione europea per affrontare le crisi degli ultimi anni ne è la conferma. Per questa ragione il nuovo Patto di Stabilità dovrà essere orientato alla crescita, il che non significa far venir meno l'attenzione sui conti pubblici, ma utilizzare le risorse in maniera adeguata e avviare politiche adeguate". Così il premier Giorgiain una lunga intervista sulle pagine di 'Milano Finanza'. "per far ripartire l'economia e non elargizioni di denaro ...