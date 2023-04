(Di sabato 22 aprile 2023) Simone Inzaghi prepara le mosse per Empoli-Inter di domani. Secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Corriere dello Sport, Robinvaladi. Pronto unin. POSSIBILI SCELTE – Tra le scelte di formazione di Simone Inzaghi per Empoli-Inter di domani potrebbe esserci unin. Con lo schieramento di Danilo D’Ambrosio inche permetterebbe così con ogni probabilità a Francesco Acerbi (in diffida) di prendersi un turno di riposo. A sinistra, invece, spazio dal primo minuto per Robin, alladida titolare in campionato. Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona Inter-News - Ultime ...

Dimarco ha speso tanto mercoledì e potrebbe lasciar spazio amentre in attacco Lukaku può ... In difesa per esempio Marlon prova a ritagliarsi un posto Davanti Petagna vala titolarità ...La formazione nerazzurra vorrebbe dirigere tutti i suoi sforzi fisici e mentalila semifinale ... Onana, D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries; Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan,; Lukaku, ...... Dumfries, Barella (31' st Calhanoglu), Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco (35' st); Dzeko (31' ... Al minuto 30 arriva su calcio piazzato un'occasione per il Benfica: Grimaldo tira benela porta ...

Gosens verso la quarta di fila, un cambio anche in difesa – CdS Inter-News.it

Si torna in campo già oggi per la 31a giornata di Serie A. Si parte alle 20.45 con Verona-Bologna, il turno terminerà poi lunedì sempre alle 20.45 con Atalanta-Roma. Di seguito gli aggiornamenti in te ...Qualche cambio di formazione in vista in casa Inter. Handanovic è squalificato in Coppa Italia, giocherà in campionato Resta leggermente favorito Onana. Pronto D’Ambrosio se riposa Darmian, con Acerb ...