Golf | PGA Tour 2023 | Clark ed Hossler restano da soli al comando dello Zurich Classic of New Orleans

Con due importanti differenze: innanzitutto, Woods aveva concordato le modalità del suo messaggio con i vertici della, l'organizzazione che cura i principali tour professionistici dinegli ...Tiger Woods ha subito un intervento chirurgico alla caviglia destra, mettendo in dubbio la sua partecipazione agli altri tre Major di quest'anno. Sicuro già l'addio alChampionship del 18 - 21 maggio, e allo Us Open del 15 - 18 giugno. Remota la posibilità di un recupero in tempo per l'Open Championship (20 - 23 luglio). Woods è stato costretto a ritirarsi dal ...Non ha più pace la leggenda delTiger Woods. Il campione americano, qualche giorno fa, si è ritirato dal Masters dopo aver ...vincitore di un Major è ovviamente in forte dubbio per il prossimo...

I golfisti del PGA Tour sono giunti a metà del loro appuntamento settimanale. Nel weekend in corso si disputa uno dei pochi eventi a coppie del circuito, ovvero lo Zurich Classic of New Orleans (monte ...I golfisti del PGA Tour si sono immersi in uno dei rari eventi a coppie del calendario. E’ il momento infatti dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 8,3 milioni di dollari), torneo nato nel l ...