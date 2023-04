Golf | LPGA Tour | al giro di boa del The Chevron Championship comanda A Lim Kim | abdica Jennifer Kupcho

(Di sabato 22 aprile 2023) In archivio anche il secondo round al The2023, primo Major stagionale sull’. Sul percorso del Carlton Wood Club si è portata in testa alla classifica la sudcoreana A Lim Kim, che arriva aldi boa col punteggio di -8. Giornata straordinaria per la 27enne, in grado di infilare 8 birdie, a fronte di un solo bogey, chiudendo le 18 buche in 65 colpi, miglior punteggio dell’intero weekend. Alle spalle di A Lim Kim insegue una coppia di giocatrici statunitensi a-7: Megan Khang ha abbassato di cinque colpi il score grazie ad unimmacolato ed impreziositi da cinque birdie mentre Lilia Vu ha continuato ad esprimere il gioco che la sta mantenendo costantemente tra le “prime della classe” in questo inizio di stagione, chiudendo il round in 67 ...

But according to two top contenders at this year's Chevron Championship—Nelly Korda and Lilia Vu—such an image is simply unattainable. And accepting that fact is the first step in adopting a winning ...