Golf | DP World Tour | Guido Migliozzi nono in Giappone dopo tre giri | al comando Cockerill

(Di sabato 22 aprile 2023) Bella rimonta nel terzo giro per, unico italiano impegnato innell’ISPS Handa Championship. A 18 buche dalla fine del torneo del DP, il vicentino classe 1997 ha rimontato 40 posizioni con un giro in 64 (-6) sul percorso del PGM Ishioka GC di Omitama e adesso si trova a quattro colpi dalla vetta della classifica. Alè salito il canadese Aaron, che con il totale di -13 inizierà l’ultima giornata da leader. Alle sue spalle con -12 ci sono lo scozzese David Law e l’australiano Lucas Herbert, mentre i padroni di casa sperano in Rikuya Hoshino e Takumi Kanaya che sono quarti a -11 insieme all’altro scozzese Grant Forrest. Settima posizione invece per lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, uno dei nomi più illustri in campo: ...

Nel torneo del DPTour inizio da dimenticare ma finale da ricordare per Guido Migliozzi: l'unico azzurro in gara è 69/o con 69 ( - 1). Quattro bogey e due birdie nelle prime nove buche ...Antognollaè in corsa per iAwards 2023 come " Miglior campo dad'Italia ": dopo la doppia vittoria nel 2020 e nel 2022, il campo umbro ha ottenuto quest'anno una nuova nomination. Nei prossimi sei mesi, sfiderà ...... con Koepka che ha recentemente vinto peraltro il LIVOrlando, affermandosi (fino ad ora) come ...riguarda il ranking mondiale) rispetto a quelle inserite nel calendario del PGA Tour e del DP...

Dopo il nulla di fatto per le World Series di vela a Cagliari, ora spunta l'opzione Brindisi come possibile scenario per disputare l'anticipo dell'America's Cup in Italia. Si tratta del secondo evento ...