Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di sabato 22 aprile 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein anche se la crescita pare ormai essersi arrestata. Interessante anche vedere le rilevazioni su Azione ed Italia Viva, i partiti che componevano fino a pochi giorni fa il terzo Polo, ora diviso L'ultimoo è: Ipsos per Corriere della Sera del 22 aprile FdI - 29% (-1,3% rispetto al 27 marzo) Pd - 20,7% (+1,7%) M5S - 16,5% (-0,3%) Lega - 8% (=) FI - 8% (+0,8%) Bidimedia del 19 aprile FdI - 28,5%% (+0,4% rispetto al 20 marzo) Pd - 20% (+1,3%) M5S - 15,5% (-0,5%) Lega - 9,5% (+0,3%) FI - 6,6% (-0,5%) Azione - 5% Italia Viva - 2,5% SWG per Tg La7 del 17 aprile FdI - 29% (-0,3% rispetto al 10 aprile) Pd - 21% ...

... la cosa è imbarazzante, perché i due modelli di accoglienza proposti e sposati dal Pd negli... Bene, anche qui sappiamo come è finita secondoinquirenti: la moglie e la suocera di Soumahoro ...Un Frosinone che neglitempi ha diminuito la sua incisività, soprattutto per capacità ... In avanti sanno dialogare e cercarsispazi per crearsi soluzioni nei momenti in cui meno te lo ...Il primo grido d'aiuto è arrivato dal Piemonte, la regione che ha sofferto di più negli... Il governatore Cirio ha chiesto all'esecutivo un supporto perinterventi urgenti, necessari a ...

Gli ultimi alunni della Yumoto - Anna Franchin Internazionale

Si chiama PRIMO, ed è un sistema che ci fa osservare lo spazio come se avessimo un telescopio grande quanto la Terra.Il Ministro Buschmann traccia un parallelo fra gli attivisti di Letzte Generation e gli "estremisti" che imperversavano negli anni 30 ...