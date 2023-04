Presto, i soldati ricevono un messaggio radio che "" - così vengono definiti i russi nel video - sono "saltati nelle trincee" ucraine. I soldati emergono dalla buca e parte un intenso ...Presto, i soldati ricevono un messaggio radio che '' - così vengono definiti i russi nel video - sono ' saltati nelle trincee ' ucraine. I soldati emergono dalla buca e parte un intenso ...Presto, i soldati ricevono un messaggio radio che "" - così vengono definiti i russi nel video - sono "saltati nelle trincee" ucraine. I soldati emergono dalla buca e parte un intenso ...

«Gli orchi russi sono nelle trincee!»: l’orrore della guerra ripreso in un video da un soldato di Kiev Corriere TV

L'impressionante filmato diffuso dal battaglione "Da Vinci Wolves" dura oltre 11 minuti e mostra in prima persona lo scontro in trincea con i russi ...L’esplosione all’ingresso della trincea, il fumo, le granate, le urla, gli insulti, gli spari tra gli alberi scheggiati e i rami spezzati, sdraiandosi a terra per non farsi colpire. Tutto, ripreso in ...