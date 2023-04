Gli artisti dell' Earth Day di Torino lanciano l’allarme | “Non basta parlare di clima | serve agire”

(Di sabato 22 aprile 2023) Dall’Day diil grido d'allarme risuona in tutta Italia e a lanciarlo sono alcuni dei principalia scena nazionale: “Nonpiùdi crisitica, riscaldamento globale e misure green: è ora die di farlo insieme”. Portabandiera’evento è la cantante Elisa che, insieme al ministro’ambiente Pichetto Fratin, ha piantato un albero nel cuore dei Giardini Reali diin occasionea Giornataa Terra. Le hanno fatto eco alcuni dei suoi colleghi in uno scambio generazionale che però riconosce un unico, sensibile obiettivo: unirsi per l’ambiente. Dai Marlene Kuntz agli Eugenio in Via di Gioia, passando per il comico ...

Nei giorni in cui sonoopening delle sue mostre, facendo la spesa nel supermercato a Torre ... Dagli anni Novanta in poi contribuì a far conoscere il paese in giro per il mondo: "e ...Gabriella Barbonari, Mauro Bordini, Stefano Chiacchella, Stefania Rosichetti, Saverio Spoldi, riuniti nello stand 'Prospettive Umbre d'autore', durante l'inaugurazione hanno iniziato a ...I tesori in vinile del cantautorato italiano Traannunci dei vinili non mancano naturalmente alcuni tra i più grandiitaliani che hanno fatto impazzire intere generazioni e che rimangono ...

Gli artisti moltiplicano le emozioni per tre Bresciaoggi

Protagonista di una stagione mitica dell’arte contemporanea, fondò la sua prima galleria nel 1975 a Torino: Antonio Tucci Russo si è spento a 79 anni ...Un’indagine a caldo tra i galleristi che hanno partecipato alla fiera nella capitale belga. Ecco come sono andate le vendite ad Art Brussels 2023 ...