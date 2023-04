Giuntoli e lo ‘scippo’ a Mourinho | il Napoli spaventa i tifosi della Roma

Leggi su serieanews

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilha iniziato a riflettere in vista del mercato estivo. Il direttore sportivoha messo nel mirino un giallorosso. La stagione, nonostante l’eliminazione in Champions League, può comunque essere straordinaria per ilche adesso punta a conquistare lo scudetto. Al traguardo, alla luce dei 14 punti di vantaggio nei confrontiLazio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.