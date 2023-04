Giugliano | inseguimento contromano sull’Asse Mediano | arrestato passeggero di Melito

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia distavano percorrendo via Appia ... La gazzella si è avvicinata intimando l'alt ma l'auto è fuggita, dando vita all'. I due ...... balza dalla sesta alla quarta posizione in classifica e parte all'del Pescara di ... invece, per Delio Rossi, che col suo Foggia ottiene la meglio sul. Avellino beffato nel ...C]: Giovanni Poggivs Fidelis Andria [Gr. C]: Andrea Voria Latina vs Crotone [Gr. C]: ... diretta su Sky Go e NOW Telecronaca: Andrea Voria Il Cesena, all'di Reggiana ed Entella ...

Giugliano: inseguimento che termina contromano.

Giugliano, inseguimento contromano sull'asse mediano. In manette G.C., un 57enne originario di Melito di Napoli ...Mancano pochi minuti alle 4 del mattino e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania stanno percorrendo via Appia. Da lontano si scorge una Renault Clio, al suo i ...