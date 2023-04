Giraldez | l’allenatore del grande Barcellona femminile | lavorava da Decathlon

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 22 aprile 2023) Quando un giornalista ha chiesto a Markel Zubizarreta, direttore sportivo del, quale potesse essere una storia ispirazionale e unica nel suo genere, la sua risposta è stata «Parla con Jona». Jona è l’abbreviazione di Jonatan, trentatreenne originario di Vigo che in questo momento allena una delle squadre più forti del panorama calcistico: ildi Alexia Putellas, vincitrice del pallone d’oro. Jona arriva amolto presto, lasciando la città di Vigo per raggiungere l’altro lato della costa a soli 19 anni. Tuttavia, questo non è il racconto di un nuovo Maradona, perché Jona non ha niente di speciale dal punto di vista tecnico. Tutto ciò che è nelle sue mani è ladeterminazione, che va oltre il campo. Comincia a lavorare con le ...