Giornata Terra | M5S | ' declino climatico se non si investe in economia verde'

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Ladellaper noi non è una semplice ricorrenza. Siamo convinti che ognuno possa e debba dare il proprio contributo per combattere ilin atto e pensare al futuro delle generazioni che verranno. L'appello di questa edizione di investire in un'come unica via per un futuro sano, prospero ed equo, lo raccogliamo in pieno e lo sosteniamo, come fatto finora, con iniziative e battaglie anche al di fuori delle aule parlamentari. Se continuiamo di questo passo, l'Italia riuscirà ad azzerare le emissioni di gas serra solo tra 200 anni. Non è una nostra provocazione, ma l'esito cristallino e lapidario di uno studio condotto da Ispra ed Enea, secondo il quale nel 2022 le tonnellate di Co2 equivalente sono state circa 418 ...

Su un fondo verde e blu, che ricorda il pianeta, c'è scritto sopra EarthDay , lache dal 1970 festeggiamo ogni anno il 22 aprile. Lo fanno perché il 4 aprile Green&Blue ha lanciato una ...Sabato 22 aprile si celebra in tutto il mondo ladella, un appuntamento che ha l'obiettivo di sensibilizzare sulla necessità di proteggere la Casa comune minacciata dalle azioni dell'uomo. Per coglierne il valore, evidenziare cosa c'è ...Oggi si celebra laMondiale della, in occasione della quale vi proponiamo 10 titoli da non perdere, perfetti da guardare o da riguardare proprio oggi. Da "I Am Greta - Una forza della natura", il ...

Giornata mondiale della Terra 2023, il 22 aprile investi nel nostro Pianeta Rinnovabili

Il problema In Italia, gli ettari di terreno in cui si producono alimenti che finiscono nell’immondizia dei consumatori, cioè quelli su cui si producono quei 524,1 grammi di alimenti ...Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “La Giornata della Terra per noi non è una semplice ricorrenza. Siamo convinti che ognuno possa e debba dare il proprio contributo per combattere il declino climatico in at ...