Giornata Terra | Extinction Rebellion benda statue a Torino

(Di sabato 22 aprile 2023) In occasione dellamondiale della, questa mattina nel centro diattivisti climatici e rappresentanti della società civile hannoto gli occhi della statua del Duca d'Aosta in ...

Mi pare però, e la sensazione è accentuata proprio nelladella, dove è tutto un profluvio di iniziative, celebrazioni, incontri, che talvolta tutte queste iniziative, spesso portate ...In occasione dellamondiale della, questa mattina nel centro di Torino attivisti climatici e rappresentanti della società civile hanno bendato gli occhi della statua del Duca d'Aosta in piazza Castello, e ...In preparazione dellaMondiale delladi oggi, 22 aprile, i Parchi della Lombardia hanno incontrato al Parco Nord Milano l'Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi . I Parchi ...

"Oggi l'Europa deve fronteggiare qualcosa di inimmaginabile come la siccità strutturale e la carenza di acqua. E non ci sono soluzioni vere all'orizzonte" ...In occasione della Giornata mondiale della Terra, questa mattina nel centro di Torino attivisti climatici e rappresentanti della società civile hanno bendato gli occhi della statua del Duca d'Aosta in ...