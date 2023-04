Giornata mondiale della Terra | nel 2022 temperatura di 1 | 15 gradi sopra la media

(Di sabato 22 aprile 2023) Da 52 anni l’Earth day è il 22 aprile: data scelta dall’Onu per celebrare in 193 paesi il nostro pianeta

Intanto i dati diffusi alla vigilia dellaInternazionale confermano gli allarmi. La ... Sono i dati contenuti nell'ultimo rapporto annuale dell'Organizzazione meteorologica(Omm), ...PISA - Il 22 Aprile ricorre ladella Terra (Earth Day) che le Nazioni Unite hanno istituito per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del pianeta, un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera. "L'Azienda ...E' questa, per Confagricoltura, la mission delladella Terra , evento annuale che si celebra oggi, 22 aprile per fare luce sulle questioni ecologiche più urgenti come la crisi ...

Giornata mondiale della Terra: domani iniziative in tutto il mondo Avvenire

Le temperature medie globali degli ultimi 8 anni sono state le più alte mai registrate, e nel 2022 la temperatura è stata di 1,15 gradi sopra la media del 1850-1900. La conferma ...L’hanno detto e ripetuto all’infinito, i giovani e gli scienziati. «Non abbiamo più tempo». Per salvare il pianeta dal surriscaldamento globale dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra. Eppure l’ina ...